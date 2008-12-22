У Ющенка винесли вирок економічній політиці Кабміну Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує негайно припинити політичні чвари, що набули неприпустимих форм, та розробити чіткий перелік антикризових заходів на рівні законодавчих та урядових рішень, заходів місцевої влади та НБУ.

Про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента у Кабінеті Міністрів Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, оцінюючи економічні підсумки 2008 року, О.ШЛАПАК заявив, що 2008 рік увійде в історію новітньої України як рік економічної поразки.

Він аргументував це тим, що протягом року не було проведено жодної комплексної інституційної реформи. Бюджетна політика мала популістський характер і привела до незбалансованості бюджету, Пенсійного і соціального фондів. Показник інфляції став найвищим у Європі і прогнозується, що за підсумками року він досягне 21%. Відбулося різке зниження реальних доходів населення. Стрімко зріс торговельний дефіцит і відбувся фактичний обвал росту валового внутрішнього продукту та обсягів промислового виробництва.

«Таких результатів ми не маємо близько 14 років у нашій державі. Це вирок економічній політиці нашого уряду, це вирок незбалансованості влади», - резюмував О.ШЛАПАК.

За його словами, найгірший наслідок таких дій уряду – повна зневіра людей у владі.

Окрім того, замість консолідації, спільного пошуку шляхів виходу з кризи та спільного аналізу ситуації відбуваються хаотичні, емоційні й непрогнозовані кроки з боку уряду і Національного банку.

За таких обставин Президент пропонує: негайно припинити політичні чвари, що набули неприпустимих форм; необхідно здійснити реальну оцінку ситуації, зокрема, це стосується підрахунку макропоказників; зробити чіткий перелік антикризових заходів на рівні законодавчих та урядових рішень, заходів місцевої влади та НБУ; дотримуватися домовленостей між цими інституціями.

«На сьогодні урядом і Національним банком не виконано дві третини з антикризового закону і антикризових указів Президента України», – вважає О.ШЛАПАК. В іншому випадку, за його прогнозом, вихід з кризи буде ще більш ускладнений.