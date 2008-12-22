У Януковича зізналися, чому не відбулася коаліція БЮТ і Партії регіонів

Коаліція між БЮТ та Партією регіонів не відбулася через намагання Юлії ТИМОШЕНКО забезпечити собі назавжди посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Головна причина того, що не було позитивних дій як наслідок довгих консультацій, - це прагнення Ю.ТИМОШЕНКО зберегти назавжди посаду прем’єр-міністра і опанувати за допомогою конституційних змін всю повноту влади в державі», - сказав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що він міг би наводити довгий перелік пропозицій та гарантій, які давалися Партією регіонів особисто Ю.ТИМОШЕНКО або її уповноваженим представникам. «Але думаю, що це буде непристойно. І до рівня паскудства ми не опускаємося», - сказав він.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що заява Ю.ТИМОШЕНКО про намір Партії регіонів забезпечити обрання Президента України в парламенті є неправдивою.

«Некоректність і неправдивість тих тверджень, які робила Ю.ТИМОШЕНКО, є настільки очевидними, що навіть не знаю, на що вона сподівалась», - сказав він.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що в парламенті зареєстровано три проекти закону про внесення змін до Конституції, авторами яких є представники фракції Партії регіонів, і жоден з них не передбачає обрання Президента у ВР.