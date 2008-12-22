Наша Україна не розрахувалась за рекламу про НАТО?

Партія "Народний Союз Наша Україна" не розрахувалася з рекламною агенцією «Довіра Аутдор» за рекламну кампанію «В’ячеслав Кириленко на підтримку НАТО», який було розміщено на 933 білл-бордах по всій території України у жовтні цього року.

Про це йдеться в претензійному листі генерального директора ТОВ «Довіра Аутдор» Олександра СИТНИКА до замовника – "Народного Союзу Наша Україна" в особі С.МАЛЬОВАНЦЯ, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як йдеться в листі, за рекламну кампанію у жовтні 2008 року «Наша Україна» заборгувала «Довірі Аутдор» майже 2,3 млн. грн., з яких 1,15 млн. грн. становить борг виконавця перед підрядниками.

За словами О.СИТНИКА, непорозуміння з «Нашою Україною» є суто комерційним питанням, викликаним несплатою за рекламні послуги.

«Ми не маємо на меті зіпсувати політичний імідж партії, що перебуває при владі. Особисто я симпатизував людям, що очолюють «Нашу Україну», і мене дивує така їх поведінка, але ж нонсенс: партія, яка проголошує, що захищає народ, сама ж не виконує своїх зобов’язань», - зазначає О.СИТНИК.

Як повідомив керівник рекламного агентства, причина, з якої «Наша Україна» зайняла позицію несплати послуг, йому не відома. За його словами, станом на 15 жовтня «Довірою Аутдор» виконі всі зобов’язання в повному обсязі, і претензій з боку замовника не було.

За словами керівника «Довіра Аутдор», «Наша Україна» не тільки не надає жодних пояснень з приводу дебіторської заборгованості, але й ігнорує всі дзвінки «Довіри Аутдор» на мобільний представника партії. Наразі спроби достукатися до замовника не мають результату.

Без відповіді перебуває і лист-претензія про відшкодування збитків, яку керівництво «Довіра Аутдор» адресувало до НСНУ ще 3 листопада.

У свою чергу, негайної сплати боргів від «Довіри Аутдор» вимагають підрядники, залучившись підтримкою Спілки підприємств зовнішньої реклами. У разі, якщо вимога розплатитися за рекламоносії не буде виконана, підрядники (оператори зовнішньої реклами) обіцяють домагатися від «Довіри Аутдор» сплати заборгованості через суд.

«Через ситуацію з «Нашою Україною» наша компанія може зіпсувати свій імідж: ми не можемо розрахуватися з підрядниками, бо з нами не розрахувався основний замовник – політична партія. Ми самі не заробили на цьому грошей, але винні людям», - прокоментував О.СИТНИК.

Наразі, за словами керівника фірми, “Довіра Аутдор" має намір відстоювати повернення боргів до останнього. “Якщо спроби виховати платіжну культуру у «Нашої України» через ЗМІ не матимуть результату, будемо судитися, розуміючи, що це займе час, і ризикує обернутися в грандіозне політичне шоу, на якому дехто не омине погріти руки”, - каже О.СИТНИК.

УНІАН сьогодні зранку звернувся до НСНУ за коментарем з цього приводу, однак досі його не отримав.