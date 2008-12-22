Кріль вважає, що «опозиційний прем’єр» - це повний маразм

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ заявляє, що виконання обов’язків прем’єр-міністра несумісне з опозиційною роллю.

Про це повідомляє прес-служба партії, посилаючись на коментар І.КРІЛЯ щодо заяви прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про перехід в опозицію до Президента Віктора ЮЩЕНКА.

І.КРІЛЬ нагадав, що зараз на порядку денному в української влади стоять три головних завдання: вирішити питання ціни на газ, прийняти цілісну антикризову програму дій та реалістичний бюджет на 2009 рік. Однак, за його словами, прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО, не маючи відповіді на жодне з поставлених питань, намагається перенести увагу суспільства на політичне протистояння.

Він наголосив, що у прем`єра є весь потрібний арсенал для боротьби з кризою. "Є найбільші в історії українського прем`єрства повноваження. Є коаліція у парламенті. Є депутати, які готові приймати антикризові закони. Є спікер, який готовий їх підписувати. Шукати ворогів у таких умовах може лише політик, а не державний діяч", - зауважив І.КРІЛЬ.

Народний депутат зазначив, що в Європі прем’єр, який, «маючи такий арсенал засобів, не зміг нічого запропонувати суспільству, був би відправлений у відставку представниками своєї ж партії».

«В умовах кризи прем‘єр мала б бути першою зацікавлена в тому, щоб владний механізм працював без збоїв. Однак єдине, на що вона спромоглася – оголосити про перехід в опозицію. Керівник виконавчої влади і в той же час опозиціонер – це повний маразм", - сказав І.КРІЛЬ.