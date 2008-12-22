Ющенко звільнив заступника голови СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Олега СКЛЯРА з посади заступника голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі Президента № 1190/2008 від 22 грудня, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, це звільнення пов’язано з ротацією кадрів.

Довідка УНІАН. О.СКЛЯР перебував на посаді заступника голови СБУ з грудня 2006 року. До призначення у Службу безпеки обіймав посаду заступника начальника Головного управління боротьбі з організованою злочинністю МВС України.