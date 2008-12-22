Лавринович знає, що може розколоти більшість у ВР
18:26, 22 грудня 2008Політика
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Нардеп про порядок денний
Кадрові питання не ставляться на розгляд Верховної Ради України, бо вони можуть порушити «монолітність рядів більшості». Таку думку висловив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на прес-конференції.
Як передає кореспондент УНІАН, він відзначив, що поки що в порядку денному на поточний пленарний тиждень не передбачається ініціатив щодо кадрових змін в уряді та у Фонді державного майна України.
О.ЛАВРИНОВИЧ додав, що ці питання «можуть вплинути на щільність і монолітність рядів більшості, тому вони відтерміновуються».
Він зазначив, що для Партії регіонів «ці питання не є актуальними».
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