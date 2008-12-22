Лавринович знає, що може розколоти більшість у ВР

Кадрові питання не ставляться на розгляд Верховної Ради України, бо вони можуть порушити «монолітність рядів більшості». Таку думку висловив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, він відзначив, що поки що в порядку денному на поточний пленарний тиждень не передбачається ініціатив щодо кадрових змін в уряді та у Фонді державного майна України.

О.ЛАВРИНОВИЧ додав, що ці питання «можуть вплинути на щільність і монолітність рядів більшості, тому вони відтерміновуються».

Він зазначив, що для Партії регіонів «ці питання не є актуальними».