Верховна Рада має шанс побачити проект держбюджету-2009

Кабінет міністрів України планує сьогодні подати до Верховної Ради проект державного бюджету на 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, окрім держбюджету, до парламенту буде також передано антикризову програму дій уряду та пакет антикризових документів, які забезпечать додаткові надходження до бюджету.

О.ТУРЧИНОВ також закликав ВР у першому читанні розглянути усі антикризові законопроекти з тим, щоб до кінця року, зокрема, у четвер, 25 грудня, був повністю ухвалений держбюджет на 2009 рік.