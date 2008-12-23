Кириленко знайшов собі нову посаду
У Верховній Раді - нова депутатська група
У Верховній Раді створено депутатську групу «За Україну!», до складу якої увійшли 17 народних депутатів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народного Союзу “Наша Україна”, головою групи обрано В’ячеслава КИРИЛЕНКА.
Учасники групи ухвалили спільну заяву, в якій виклали основні цілі та принципи новоствореного об’єднання.
«Усі, кому свобода й добробут кожного українця дорожчі за посади, рейтинги й бездумне збагачення, мають об’єднати свої зусилля», - говориться в документі. Учасники групи заявили про намір діяти «не як представники фракцій, партій чи коаліцій, а виключно як представники народу, який довірив нам у цьому антиукраїнському, наскрізь корумпованому парламенті відстоювати український інтерес».
«Наша мета – системні зміни, які давно назріли», - відзначається в заяві.
Група є відкритою для приєднання народних депутатів, які поділяють її цілі та принципи.