Кириленко знайшов собі нову посаду

У Верховній Раді створено депутатську групу «За Україну!», до складу якої увійшли 17 народних депутатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народного Союзу “Наша Україна”, головою групи обрано В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

Учасники групи ухвалили спільну заяву, в якій виклали основні цілі та принципи новоствореного об’єднання.

«Усі, кому свобода й добробут кожного українця дорожчі за посади, рейтинги й бездумне збагачення, мають об’єднати свої зусилля», - говориться в документі. Учасники групи заявили про намір діяти «не як представники фракцій, партій чи коаліцій, а виключно як представники народу, який довірив нам у цьому антиукраїнському, наскрізь корумпованому парламенті відстоювати український інтерес».

«Наша мета – системні зміни, які давно назріли», - відзначається в заяві.

Група є відкритою для приєднання народних депутатів, які поділяють її цілі та принципи.