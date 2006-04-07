Біля Київської мерії зашкалюють дозиметри

Найвищий радіаційний фон в Києві спостерігається у стін Київської міської адміністрації, всередині панельних будинків і біля пам`ятника Тарасу Шевченку.

Такі дані наводить газета «Сьогодні», кореспонденти якої пройшли з дозиметрами різними точками міста.

Дослідження, проведені напередодні 20-річниці Чорнобильської катастрофи, показали, що радіаційний фон біля будівлі Київської мерії досягає 43 мкР/ч при нормі 25 мкР/ч.

Як пояснив газеті начальник лабораторії радіаційного контролю Володимир Корнейчук, такий фон пов`язаний з великою кількістю бетону і граніту в стінах і оздобленні будівлі.

Фахівець також відзначив, що, наприклад, в квартирах панельних будинків на Оболоні радіаційний фон стін досягає 30 мкР/ч. Зменшити випромінювання від стін можливо, обклеївши їх спеціальною свинцевою плівкою. Проте коштує вона, за словами радіолога, тисячі гривень і продається тільки за держзамовленням. Отже простій смертний придбати таку плівку навряд чи зможе.

Третє місце, яке показало високий фон – це монумент Тарасу Шевченку біля Національного університету. Під великим гранітним постаментом зашкалює до 28 мкР/ч.

Команда «Сьогодні» з дозиметрами перевірила також улюблене місце відпочинку киян – Майдан Незалежності, де гранітні плити також в достатній кількості. Виявилося, фон норми у 25 мкР/ч. не перевищує, але наближається до неї і досягає 23 мкР/ч.

В. Корнейчук при цьому нагадав, що до Чорнобильської аварії нормою радіаційного фону по всьому Радянському Союзу було – 4-20 мкР/ч., а в 1988 в Україні норму підняли до 25 мкР/ч.

Найнижчий фон радіації був зафіксований журналістами-дослідниками на Венеціанському мосту в Гідропарку - 10 мкР/ч.