Адвокат Януковича заявив, що екс-президенту не вручено повідомлення про підозру

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам.

"Слідство у даній справі не може вважатися закінченим, оскільки не виконані необхідні дії, які зараз знаходяться на виконанні в Генеральній прокуратурі Російської Федерації", - сказав захисник.

Він додав, що "на спростування слів прокурора ГПУ Кравченка" демонструє "відповідь Генпрокуратури Росії про те, що запит про міжнародну правову допомогу знаходиться на стадії виконання".

"До закінчення виконання даного запиту слідство не може бути закінченим у відповідності до вимог закону. Віктора Януковича не допитано, не вручено повідомлення про підозру, він не набув статусу підозрюваної особи в даній справі", - заявив Сердюк.

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Так, на його переконання, доки не буде виконано цей запит, слідство не може вважатися закінченим.

Також адвокат "на спростування слів прокурора Кравченка" продемонстрував "постанову про продовження строків слідства у даній справі", яка, за його словами, була підписана 25 січня "особисто головним військовим прокурором України Анатолієм Матіосом, який продовжив термін слідства у справі до 28 березня".

На запитання, чи намагалися вручити захисту матеріали досудового розслідування, Сердюк зазначив, що "відбувалися процесуальні дії, слідчий оголосив про своє бажання завершити".

"Проте захист цьому заперечив, зробив відповідні письмові заяви з помітками у відповідних матеріалах справи про те, що слідство до цього часу не може вважатися закінченим, допоки не буде допитаний Віктор Янукович, і допоки не буде виконано запит України російською стороною, який зараз знаходиться на стадії виконання", - додав захисник Януковича.

Як повідомляв УНІАН, прокурор головної військової прокуратури Руслан Кравченко сьогодні повідомив, що адвокатам Віктора Януковича вручено повідомлення про підозру екс-президенту України у державній зраді.