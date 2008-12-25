Заради бюджету Литвин пропонує обійти регламент

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ наголосив на тому, що парламент працює з порушення регламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на пленарному засіданні сьогодні.

Він зазначив, що в один день реєструються законопроекти, а на другий день без опрацювання в комітетах розглядаються в першому читанні, на сьогодні уже внесені на розгляд у другому читанні законопроекти, які вчора ухвалювалися в першому читанні.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив: «ми не повинні принижувати Верховну Раду таким чином».

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що необхідно виходити з ситуації, що склалася.

«Якщо вони (закони – УНІАН) потрібні, то давайте ми будемо приймати рішення щодо відступу від регламенту і ухвалювати ці закони», - додав він.

Він нагадав, що у минулі роки неодноразово порушувався регламент і одним голосуванням одночасно ухвалювався бюджет і зупинялися або вводилися в дію десятки нових законів.

В.ЛИТВИН наголосив, що на даний момент слід зважати на необхідність прийняття бюджету.