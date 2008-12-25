Тимошенко зустріла Ющенка в аеропорту
12:32, 25 грудня 2008Політика
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Президент і прем`єр сіли в одну машину
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зустріла Президента України Віктора ЮЩЕНКА в аеропорту Сімферополя.
Як передає кореспондент УНІАН, разом з Президентом до Криму, щоб ознайомитися з ситуацією з ліквідацією наслідків вибуху будинку в Євпаторії, прибули секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ та інші.
Президент і прем`єр з аеропорту в одній машині вирушили в Євпаторію.
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