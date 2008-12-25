Ющенко і Тимошенко прибули на місце вибуху
13:18, 25 грудня 2008Політика
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Тривають роботи з розбирання завалів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з прем`єр-міністром країни Юлією ТИМОШЕНКО в даний час знайомляться з проведенням робіт з розбирання завалів на місці вибуху житлового будинку по вул. Некрасова в Євпаторії.
Як передає кореспондент УНІАН, Президента і прем`єра супроводжують офіційні особи з Києва, а також представники кримської влади.
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