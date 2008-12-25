Ющенко і Тимошенко прибули на місце вибуху

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з прем`єр-міністром країни Юлією ТИМОШЕНКО в даний час знайомляться з проведенням робіт з розбирання завалів на місці вибуху житлового будинку по вул. Некрасова в Євпаторії.

Як передає кореспондент УНІАН, Президента і прем`єра супроводжують офіційні особи з Києва, а також представники кримської влади.