Ющенко і Тимошенко прибули на місце вибуху

13:18, 25 грудня 2008
Політика
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Тривають роботи з розбирання завалів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з прем`єр-міністром країни Юлією ТИМОШЕНКО в даний час знайомляться з проведенням робіт з розбирання завалів на місці вибуху житлового будинку по вул. Некрасова в Євпаторії.

Як передає кореспондент УНІАН, Президента і прем`єра супроводжують офіційні особи з Києва, а також представники кримської влади.

 

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