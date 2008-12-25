В ЄЦ бачать, як криза перетворює країну на порохову бочку

Партія “Єдиний центр” закликає уряд зробити необхідні висновки з трагедії в Євпаторії.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Єдиний центр” висловлює глибоке співчуття всім, кого торкнулася жахлива трагедія, що сталась у Євпаторії», - повідомив член президії “Єдиного центру”, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА.

«У цій ситуації ми повинні врахувати уроки трагедії та докласти зусиль, щоб подібне не повторювалося в майбутньому», - сказав народний депутат.

Політик вважає, що сьогодні не час керівнику уряду “піаритись” на чужій біді. «Зараз рятувальні заходи координує міністр МНС. А на прем’єра чекає два життєво важливих для країни питання: прийняття бюджету-2009 та закінчення переговорів про постачання газу. І від їхнього вирішення буде залежати також стан житлово-комунального господарства і, як наслідок, безпека наших осель», – заявив В.ПЕТЬОВКА.

«Причиною трагедії є катастрофічний стан, в якому перебуває українське ЖКГ», - сказав народний депутат. На його переконання, “якщо нічого не робити і надалі, то системна криза в цій галузі перетворить країну на порохову бочку. На жаль, ми вже мали трагедії в Алчевську та Дніпропетровську, однак належних висновків зроблено не було».