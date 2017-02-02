Порошенко: В Україні пройде референдум з питання членства в НАТО

Чотири роки тому тільки 16% громадян підтримували вступ України в НАТО, зараз - 54%, сказав Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Berliner Morgenpost.

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«Як президент, я прислухаюся до думки мого народу і буду проводити референдум з питання про вступ в НАТО. І якщо українці проголосують, я зроблю все можливе, щоб досягти членства в Північноатлантичному альянсі», - заявив президент.

Також він висловив думку, що без НАТО не обійтися, і з боку західних країн було б абсолютно безвідповідально послабити трансатлантичне співробітництво.

«Я твердо переконаний в тому, що НАТО є єдиною функціонуючою організацією колективної безпеки», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня делегація України в Парламентській Асамблеї НАТО звернулася з проханням натиснути на Кремль через загострення ситуації в Авдіївці.

Тим часом, за даними ЗМІ, НАТО сповільнило переговори з Україною щодо використання системи ПРО через тиск Росії.