Порошенко: В Україні пройде референдум з питання членства в НАТО
Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні пройде референдум з питання вступу країни до Організації Північноатлантичного договору.
Чотири роки тому тільки 16% громадян підтримували вступ України в НАТО, зараз - 54%, сказав Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Berliner Morgenpost.
Читайте такожНАТО сповільнило переговори з Україною щодо використання системи ПРО - WSJ
«Як президент, я прислухаюся до думки мого народу і буду проводити референдум з питання про вступ в НАТО. І якщо українці проголосують, я зроблю все можливе, щоб досягти членства в Північноатлантичному альянсі», - заявив президент.
Також він висловив думку, що без НАТО не обійтися, і з боку західних країн було б абсолютно безвідповідально послабити трансатлантичне співробітництво.
«Я твердо переконаний в тому, що НАТО є єдиною функціонуючою організацією колективної безпеки», - зазначив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 31 січня делегація України в Парламентській Асамблеї НАТО звернулася з проханням натиснути на Кремль через загострення ситуації в Авдіївці.
Тим часом, за даними ЗМІ, НАТО сповільнило переговори з Україною щодо використання системи ПРО через тиск Росії.