Делегація України у ПА НАТО звернулася з проханням натиснути на Кремль через агресію під Авдіївкою

Про це народний депутат написала у себе на сторінці у Facebook.

«Вельмишановний пане Аллі, шановні члени Парламентської Асамблеї НАТО!

Постійна делегація України у Парламентській Асамблеї НАТО звертається з глибоким занепокоєнням, у зв’язку з активізацією російсько-терористичних сил на Донбасі та обстрілами міста Авдіївка, що загрожують гуманітарною катастрофою», – написала у зверненні Ірина Фріз.

Вона наголосила, що починаючи з 29 січня, російські окупаційні війська ведуть масовані обстріли зі зброї, що заборонена, згідно з Мінськими домовленостями, зокрема, РСЗВ «Град», артилерії калібру 152 мм, 122 мм, мінометів 120 та 82 мм, танків, а також зі стрілецької зброї.

«Внаслідок порушення російською стороною Мінських угод, загинули 8 українських військовослужбовців, 26 отримали поранення, є втрати серед мирних жителів. Обстріли житлових районів ведуться з території житлового сектору окупованого Донецька. Внаслідок артилерійських ударів по місту, знеструмлені Авдіївка та Ясинувата, виведена з ладу система постачання води та тепла, закриті школи. Обстрілів зазнала лікарня міста Авдіївка. Температура повітря в районі сягає мінус 25 градусів, що ускладнює гуманітарну ситуацію», – написала народний депутат.

Ірина Фріз звернула увагу Голови ПА НАТО та її членів на те, що обстріли населених пунктів, зокрема житлових кварталів, об’єктів соціальної інфраструктури: шкіл та дитячих садків, тобто незаконне, безпричинне та широкомасштабне знищення майна, не викликане воєнною необхідністю, є грубим порушенням Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

«Ескалація на Донбасі повторює тактику Російської Федерації в сирійському Алєппо, спрямовану на повне знищення населених пунктів разом з населенням та провокування гуманітарної кризи з метою створення міграційних хвиль», – зазначила парламентар.

Ірина Фріз підкреслила, що своїми діями Російська Федерація продовжує зухвало ігнорувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, маючи на меті не допустити стабілізацію ситуації та досягнення будь-якого прогресу в безпековій і гуманітарній сферах.

«Вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню», – наголосила Ірина Фріз.

«Звертаємося до членів Парламентської Асамблеї НАТО з проханням довести до відома національних парламентів про ситуацію, що склалася в зоні проведення антитерористичної операції на сході України та посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні», – написала Ірина Фріз.