НАТО сповільнило переговори з Україною щодо використання системи ПРО - WSJ

Про це виданню The Wall Street Journal повідомили джерела в НАТО.

Сповільнення переговорів пояснюється можливою надмірною реакцією РФ. Деякі дипломати вважають, що обережний підхід до обговорення ПРО з Україною має сенс, якщо альянс хоче уникнути подальшого підриву відносин із Росією. Але інші союзники побоюються, що альянс ризикує, проявляючи нерішучість у допомозі такому партнеру як Україна.

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За даними джерел в НАТО, це рішення не перекриває майбутніх дискусій з Україною, однак альянс "обережно рухається" у цьому питанні.

Зазначається, що НАТО планує використовувати свою систему ПРО тільки для захисту союзних націй від загроз з боку Ірану, і не буде застосовувати її для перехоплення ракет, які прямували в Україну.

При цьому, представники НАТО хотіли обговорити з українським урядом можливий розвиток подій, що може статися при використанні системи ПРО в Європі. Серед них, зокрема, падіння на українській території уламків ракет або, в разі промаху, перехоплювач може нанести удар по території України.

Також видання додає, що НАТО розглядало можливість розширення дії системи ПРО на територію України, однак Франція виступила проти через побоювання що це може ускладнити відносини з Росією.