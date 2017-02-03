Прем'єр-міністр Греції відвідає Україну 8-9 лютого

09:30, 03 лютого 2017
Політика
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Україну 8-9 лютого відвідає прем’єр-міністр Грецької Республіки Алексіс Ципрас.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.

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Зазначається, що візит Ципраса відбудеться на запрошення глави держави Петра Порошенка.

Як повідомлялося раніше, голова МЗС України Павло Клімкін відвідав Ізраїль з неоголошеним візитом.ЗМІ повідомляють, що Клімкін 2 лютого провів ряд зустрічей з представниками уряду Ізраїлю.

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Теги: #Україна#Греція#Ципрас