Прем'єр-міністр Греції відвідає Україну 8-9 лютого

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.

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Зазначається, що візит Ципраса відбудеться на запрошення глави держави Петра Порошенка.

Як повідомлялося раніше, голова МЗС України Павло Клімкін відвідав Ізраїль з неоголошеним візитом.ЗМІ повідомляють, що Клімкін 2 лютого провів ряд зустрічей з представниками уряду Ізраїлю.