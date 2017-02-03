ЗМІ: Голова МЗС України відвідав Ізраїль з неоголошеним візитом

За даними джерел видань Курсор та Вести. Израиль по-русски, Клімкін 2 лютого провів ряд зустрічей з выскопоставленими представниками уряду Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ході телефонної розмови домовилися про активізацію політичного й економічного співробітництва двох держав. Була досягнута домовленість про візит прем'єр-міністра України в Ізраїль.

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Раніше візит Володимира Гройсмана в Ізраїль планувався на 27-28 грудня 2016 року, але не відбувся. Прем'єр-міністр Ізраїлю 24 грудня оголосив про скасування офіційного візиту свого українського колеги.

Скасування візиту було пов'язано з ситуацією довкола голосування у Раді безпеки ООН резолюції, що закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради безпеки ООН 14, включаючи Україну, проголосували за резолюцію, і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю щодо будівництва поселень на Західному березі річки Йордан і будівництва в Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права і є перешкодою для ізраїльсько-палестинського врегулювання.

Ізраїльська сторона досить негативно відреагувала на результати голосування.