Тарасюк прокоментує резолюцію Європарламенту щодо України. Прес-конференція в МЗС

Сьогодні о 15.00 у приміщенні Міністерства закордонних справ України відбудеться прес-конференція міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА, присвячена прийняттю Європейським парламентом резолюції щодо України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, акредитація на прес-конференцію проводиться за телефонами: 238-15-29, 238- 17-18.