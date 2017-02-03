Слідство з'ясувало, як радник Путіна фінансував одеських сепаратистів у 2014-му

Це випливає з визначення Печерського райсуду Києва від 20 січня, передає LB.ua.

Головна військова прокуратура попросила суд надати доступ до чотирьох рахунків асоціації "Постачальники митного союзу" у банку "Індустріалбанк" у рамках справи проти Глазьєва.

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"У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний й особа №4 через асоціацію "Постачальники Митного союзу" могли фінансувати дії невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території різних областей України, зазіхання на її територіальну цілісність і вчинення терористичних актів. Зазначене підтверджується інформацією ДКР (департаментом контррозвідки) СБУ та іншими матеріали кримінального провадження", - сказано у документі.

Суд надав слідчим тимчасовий доступ й дозвіл на вилучення документів, що становлять банківську таємницю, щодо використання цих чотирьох банківських рахунків.

Глазьєв, як зазначено в ухвалі, підозрюється в тому, що в період часу з 27 лютого по 6 березня 2014 року, діючи за попередньою змовою з іншими особами та представниками влади РФ, шляхом надання вказівок та розпоряджень по телефонному зв'язку з метою посягання на територіальну цілісність України організовував масові заворушення на території Одеси, а також захоплення будівлі Одеської обласної ради.

22 серпня 2016 року Глазьєв був оголошений в розшук, а 23 серпня суд дозволив його затримання.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня ГПУ оприлюднила докази причетності представників влади Російської Федерації до посягання на територіальну цілісність України та розв'язування агресивної війни проти України.

Судячи з відео, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, ключовий виконавець у організації злочинів - радник Путіна Сергій Глазьєв.