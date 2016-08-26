Радник Путіна, який розпалював війну в Україні, вигадав причину не йти на допит в ГПУ: ви всі нелегітимні

Скан свого листа поплічник російських окупантів виклав на своєму сайті.

У листі радника Путіна стверджується, що «21 лютого 2014 року в Україні відбувся державний переворот і насильницьке захоплення влади». Внаслідок чого, на думку розпалювача війни «всі закони і постанови, ухвалені Верховною Радою після цієї дати, включаючи призначення виконуючого обов'язки президента, прем'єра, генерального прокурора, є антиконституційними і злочинними. Таким чином з тих пір на території України немає легітимних органів влади, включаючи генеральну прокуратуру».

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Глазьєв також вирішив, що у зв'язку з цими фантазіями у Луценка немає законних повноважень викликати його на допит.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Генпрокуратура України оприлюднила докази причетності представників влади Російської Федерації до посягання на територіальну цілісність України та розв'язування агресивної війни проти України.

Судячи з відео, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, ключовий виконавець у організації злочинів - радник Путіна Сергій Глазьєв.