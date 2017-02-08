Україна і Литва розширять співробітництво в оборонній сфері – "Укроборонпром"

Як повідомила прес-служба державного концерну "Укроборонпром", відповідної домовленості було досягнуто в ході зустрічей делегації держконцерну на чолі з гендиректором Романом Романовим з службовими особами та представниками ділових і наукових кіл Литовської Республіки.

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Зокрема, у ході зустрічей сторони обговорили існуючий промисловий і науково-технічний потенціал України й Литви в оборонній сфері, можливості спільної реалізації окремих проектів і домовилися про подальший обмін інформацією на цю тему.

«Також обговорювалося питання участі підприємств оборонного комплексу України у міжнародній виставці військової техніки та озброєння, яка відбудеться в жовтні 2017 року в Литві», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво "Укроборонпрому" і міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон домовилися про поглиблення військово-технічного співробітництва між країнами, а також обговорили можливість оснащення української авіації сучасною технікою британських компаній.