Новорічне привітання від Литвина

Одвічні зимові свята дарують нам те, чого дедалі більше бракує у повсякденному бутті, і найперше - радість щирого спілкування, добрі почуття та надії, що завтра буде краще, заможніше, веселіше.

Про це йдеться у розміщеному на сайті парламенту новорічному зверненні голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА до співвітчизників.

Вітаючи українців з Новим роком і Різдвом Христовим, В.ЛИТВИН від усього серця зичить цього кожній людині і кожній сім’ї.

При цьому він переконаний, що такі сподівання реальні. “Наперекір викликам та тривогам, які вже постукали у наші двері чи ще чекають за порогом суперечливого і драматичного 2008-го. Вони збудуться, якщо згуртуємося спільною волею та спільною метою і підемо далі з вірою в будівничу потугу свого народу. Так бувало вже не раз, і Україна щоразу виходила з критичної скрути”, - зазначив голова ВР.

За його словами, “це найголовніший урок, який диктує нам давнє та недавнє минуле і про який не перестає нагадувати сьогодення”. “Маємо засвоїти його сповна і надовго, беручи з історії надихаючі, гідні наслідування взірці, а не лише факти кривд, принижень та поразок, від яких опускаються руки. А також пам’ятаючи жорстке застереження: дорого оплачені здобутки зводилися нанівець і завершувалися руїною стараннями владолюбних та своєкорисливих політиків”, - зауважив В.ЛИТВИН.

Віт вважає, що “кризовий натиск іззовні та зсередини не привід для зневіри та розпачу, а поклик до наполегливих, осмислених і відповідальних дій”. “Саме так, - йдеться далі у зверненні, - розуміють свій громадянський і людський обов’язок всі народні депутати, які всупереч затятій протидії поновили діяльність Верховної Ради, ініціювали відбудову практично знищеної системи державної влади та вжиття екстрених заходів для порятунку економіки і збереження життєдіяльності країни”.

“У вашому розумінні й підтримці, шановні співгромадяни, - морально-політична опора і головний рушій реалізації проекту нової України, в основі якого не виживання, а достойне життя великого народу. Створене й облаштоване його розумом, руками, відданим служінням Батьківщині”, - підкреслив В.ЛИТВИН у новорічному зверненні до співвітчизників і побажав енергії й наснаги, впевненого поступу на цьому шляху. “Нехай швидше розвиднюється на наших життєвих видноколах”, - наголосив голова ВР.