Вставили свої "5 копійок": у МЗС РФ прокоментували заяви посла ФРН в Україні про вибори на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу в Москві. «У вас було питання щодо Донбасу, з приводу заяви посла ФРН. Ми поважаємо думку наших колег по «нормандському формату», але у нас є чітке розуміння, що виборні процеси і вибори безпосередньо мають відбуватися не за волею окремих спонсорів і окремих учасників «нормандського формату», – сказала Захарова.

За її словами, цей процес має співвідноситися з Мінськими домовленостями і узгоджуватися в рамках тристоронньої контактної групи.

Захарова заявила, що це питання мають вирішувати «представники Донбасу» з «представниками Києва».

«Окремі поради не мають підміняти наявні інститути і механізми вирішення питань, що стосуються виборів. Тим більше, не мають перетворюватися в команди, цінні вказівки», - сказала Захарова.

«Хотілося б чути більше порад Києву, як налагоджувати зв'язок зі своїми людьми», - заявила вона.

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Вона впевнена, що політика України веде до віддалення «людей і народів». «Ситуація з вугіллям, ви в курсі, що з цим відбувається, тільки ще більше це підкреслює», - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю виданню РБК-Україна Райхель підтвердив наявність німецько-французького варіанту «дорожньої карти» реалізації Мінських угод. Він не став вдаватися в його конкретику, але навіть загальні тези дають підстави вважати, що цей варіант не буде беззастережно сприйнятий в Україні.

Зокрема, дипломат припустив, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися за присутності там російської армії. Все, за його словами, залежатиме від умов, за яких ці вибори відбуватимуться.

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Райхель і раніше неодноразово заявляв, що вибори на Донбасі за певних умов можуть бути проведені до встановлення контролю України над окупованими територіями. Про це він говорив під час візиту до Харкова 14 грудня 2016 року і в інтерв'ю Радіо Свобода 21 грудня 2016 року.

6 лютого дипломат, не стверджуючи, що ситуація ідентична, нагадав про останні парламентські вибори за часів комуністичного режиму в Німецькій Демократичній Республіці, які відбувалися у присутності Західної групи Збройних сил Радянського Союзу.

7 лютого Райхель пояснив, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької та Луганської областей можуть відбутися за присутності там російської армії.