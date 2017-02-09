Глава МЗС Литви завтра відвідає Донбас – Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Геращенко повідомила, що зустрілася з главою МЗС Литви та подякувала йому за тверду позицію його країни в питанні відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

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"Окрім питань двосторонніх взаємин і міжпарламентського діалогу, обговорили гуманітарну та безпекову ситуацію на Донбасі, питання порушення прав людини в окупованому Криму. Україну надзвичайно тривожить той факт, що в остаточному звіті ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації 2016 року повністю проігноровано факти незаконної анексії Криму Російською Федерацією. Вважаємо, що ОБСЄ має вдосконалити методику моніторингу, яку використовує БДІПЛ", - заявила Геращенко.

"А вже завтра ми разом з міністром відвідаємо Донбас, аби побачити на власні очі безпекову і гуманітарну ситуацію", - додала перший заступник спікера парламенту.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко провів сьогодні зустріч з міністром закордонних справ Литви, під час якої сторони обговорили загострення ситуації на Донбасі.