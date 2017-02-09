В ОБСЄ заявили відсутність інформації щодо відведення озброєння в районі Авдіївки

Про це йдеться у звіті місії.

"Попри спільну заяву, яку 1 лютого зробили члени Тристоронньої контактної групи, СММ не отримала інформації про відведення озброєння з району трикутника Авдіївка–Ясинувата– Донецький аеропорт", - заявили в СММ.

Також зазначається, що місія продовжила моніторинг відведення озброєння, передбачене комплексом заходів з виконання Мінських угод та доповненнями до них. "У непідконтрольних урядові районах спостерігачі зафіксували такі порушення відповідних ліній відведення: танк (Т-64), що стояв у с. Лиман (12 км на північний захід від Луганська), і 4 гаубиці (Д-20, 152 мм), які рухалися на північний захід у м. Брянка (46 км на південний захід від Луганська)", - сказано у звіті. Крім цього, 6 лютого безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 3 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) неподалік підконтрольного урядові селища Асланове (85 км на південь від Донецька).

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"За лініями відведення, однак за межами місць зберігання у підконтрольних урядові районах, спостерігачі зафіксували 3 танки (T-72) і важкий військовий транспортер на захід від с. Залізнянське (79 км на північ від Донецька)", - заявили в місії.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого за підсумками зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську спеціальний представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік заявив, що учасники зустрічі закликали до припинення вогню у районі Авдіївки та до відведення озброєння до 5 лютого.