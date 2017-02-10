Європарламент наступного тижня розгляне ситуацію в Авдіївці

Про це новопризначений голова Комітету із закордонних справ ЄП, віце-президент Європейської народної партії Девід Макалістер заявив на зустрічі з віце-прем’єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Кабміну.

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Сторони погодилися з необхідністю продовження активної залученості Європарламенту до розуміння ситуації в Україні. Зокрема, наголошено на важливій ролі ЄП у процесі надання Україні безвізового режиму з ЄС, додаткових торговельних преференцій, а також продовження політичної підтримки України у протистоянні російській агресії.

Макалістер запевнив Климпуш-Цинцадзе в тому, що конфлікт на сході України залишатиметься у фокусі уваги Комітету із закордонних справ ЄП. За його словами, наступного пленарного тижня (13-16 лютого) Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці.

На запрошення віце-прем`єра Макалістер відвідає Україну найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня по 5 лютого вели масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.

Внаслідок обстрілів загинуло декілька мирних жителів Авдіївки.