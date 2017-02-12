Яценюк привітав Штайнмаєра з обранням на пост президента Німеччини

Про це він написав у своєму Facebook.

"Вітаю Франка-Вальтера Штайнмаєра з обранням на посаду Президента Федеративної Республіки Німеччини. Нова місія передбачає послідовний захист демократичних цінностей як у Німеччині, так і в Європі та світі", - написав він.

Яценюк зазначив, що вірить, що Штайнмаєр продовжить діяти на підтримку України задля відновлення її територіальної цілісності, встановлення миру в регіоні та протидії сучасним загрозам.

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"Вірю, що на цій посаді Франк-Вальтер Штайнмаєр продовжить діяти на підтримку України і задля відновлення нашої територіальної цілісності, встановлення миру в регіоні та протидії сучасним загрозам - російській агресії, міжнародному тероризму і водночас нетерпимості, ксенофобії, європейській самоізоляції", - додав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні колишнього міністра закордонних справ ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра було обрано 12-м президентом країни. Він отримав необхідну для перемоги підтримку більше половини делегатів Федеральних зборів - органу, який скликається спеціально для того, щоб обрати главу держави.