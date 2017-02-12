Штайнмаєра обрано президентом Німеччини (фото)

Новим президентом Німеччини у неділю, 12 лютого, обраний 61-річний екс-міністр закордонних справ країни Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його кандидатуру в першому турі голосування віддали свої голоси 931 делегат Федеральних зборів, повідомляє «Німецька хвиля».

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Соціал-демократ Штайнмаєр був кандидатом у президенти від партій, які входять до правлячої коаліції: Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Політична кар'єра Штайнмаєра почалася в команді Ґергарда Шредера. Штайнмаєр керував бюро Шредера, коли той ще обіймав посаду прем'єр-міністра федеральної землі Нижня Саксонія. Після того як СДПН в 1998 році отримала можливість сформувати федеральний уряд, Шредер став канцлером, а Штайнмаєр переїхав з ним до Берліна, де був призначений статс-секретарем уряду.

У 2005 році Штайнмаєр став міністром закордонних справ Німеччини у коаліційному уряді ХДС/ХСС і СДПН, який вперше очолила Анґела Меркель. У 2007 році він також обійняв посаду віце-канцлера. А в 2009 році Штайнмаєра висунули кандидатом від СДПН на посаду федерального канцлера, однак на тих виборах до Бундестагу соціал-демократи зазнали нищівної поразки. У 2013 році після чергових виборів до Бундестагу і повторного формування "широкої коаліції" - альянсу консервативного блоку ХДС/ХСС із СДПН - Штайнмаєр знову очолив міністерство закордонних справ.

Штайнмаєр народився 5 січня 1956 року у Детмольді, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Новообраний президент Німеччини - виходець із робітничої родини. Він одружений з суддею в адміністративних справах Ельке Бюденбендер, у пари є доросла донька.