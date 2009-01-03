Нафтогаз: 418 доларів за тисячу кубів газу порушують усі домовленості

У національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» заявляють, що ціна на російський газ для України у розмірі 418 доларів США за 1 тис. кубометрів є безпрецедентним економічним тиском.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НАК «Нафтогаз України», про це говориться в заяві голови правління компанії Олега ДУБИНИ.

Він зазначає, що заява російської сторони про ціну газу з січня 2009 року для України у розмірі 418 дол. США за 1000 куб. метрів порушує всі домовленості, закріплені в Меморандумі від 2 жовтня 2008 року між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю в газовій сфері і Угоді між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про принципи довгострокової співпраці в газовій сфері, підписаній в жовтні 2008 року.

Голова правління «Нафтогазу» нагадав, що у спільній заяві Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 31 грудня 2008 року наводяться результати проведених на підставі умов Меморандуму від 02.10.08 розрахунків, які показують, що на початок 2009 року ціна на російський природний газ на російсько-українському кордоні має становити 201 дол. США/1000 куб.м. при розмірі ставки за транзит не нижче 2 дол. США за тис. куб. метрів на 100 км. Керівництво України пропонує до моменту досягнення домовленостей і підписання відповідних контрактів тимчасово дотримуватися технологічних і цінових параметрів, що існують між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», з подальшим їх коригуванням на період з 01.01.09 відповідно до контрактів, які будуть підписані на 2009 рік.

Як зазначив О.ДУБИНА, враховуючи тенденції на енергетичному ринку Європи, в процесі переговорів українська сторона через падіння цін на нафту пропонувала залишити умови постачання газу і оплати послуг з транзиту на рівні 2008 року, а саме: ціна на газ для України 179,5 дол. США за 1000 куб. м і ставка плати за послуги з транзиту 1,7 дол. США за 1000 куб.м/100км, проте російські партнери таку пропозицію не прийняли. Водночас НАК «Нафтогаз України» готова здійснювати транзит і купувати газ з урахуванням проведення перерахунків, наведених у спільній заяві.

Разом з тим, наголошується в заяві, на сьогоднішній день діючими в газовій сфері документами є ратифіковані Верховною Радою (закони України 15.11.01 №2796-111, №2797-111) Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації 1994, 2000 і 2001 років. На виконання умов Угоди від 4 жовтня 2001 року підписувалися щорічні Міжурядові протоколи, в яких встановлювалися обсяги транзиту російського природного газу через територію України, розмір ставки плати за транзит, умови оплати послуг з транзиту поставками газу і грошовими коштами.

Враховуючи, що підписання протоколів останніми роками не відбувалося, за міжнародною юридичною практикою вважаються легітимними умови Протоколу на 2005 рік, яким передбачено постачання в рахунок оплати послуг з транзиту 23 млрд. куб. м. природного газу і надання послуг у рахунок погашення одержаного раніше НАК «Нафтогаз України» авансового платежу на суму 250 млн. дол. США на рік (що еквівалентно 5 млрд. куб. м. газу). У 2009 році компанія вважає за можливе проводити роботу з такими параметрами, а, починаючи з 2010 року - перейти до відбору в рахунок оплати вартості послуг з транзиту газу 28-29 млрд. куб. метрів газу на рік.

У НАК «Нафтогаз України» вважають необхідним, юридично виправданим і можливим повернутися в даний час до такого порядку роботи і переконані, що ВАТ «Газпром» в добових обсягах газу, що подаються в ГТС України, окрім обсягів газу, узгоджених для подачі до європейських країн (296,2 млн. куб. м/доба), зобов`язаний поставляти природний газ в обсягах 63 млн. куб. м/доба для споживачів України.

О.ДУБИНА наголошує, що компанія готова здійснювати транзит газу з урахуванням зобов`язань щодо надання послуг у рахунок авансового платежу.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» для забезпечення балансу газу України природним газом готова придбати обсяги, яких бракує, – від 13 до 23 млрд. куб. м у ВАТ «Газпром».

О.ДУБИНА також зазначає, що українсько-російські переговори постійно тривають, і українська делегація готова у будь-який час прибути до Москви для підписання взаємоузгоджених контрактів.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

Під час переговорів Росія запропонувала Україні купувати в 2009 році газ по 250 доларів за 1 тис. кубометрів (у 2008 році ціна становила 179,5 доларів), проте Україна вважає оптимальною ціну на газ від 200 до 235 дол. Пізніше «Газпром» заявив, що у зв`язку з відмовою Києва купувати газ по 250 дол., його ціна становитиме 418 доларів.