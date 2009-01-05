У РФ рішення суду про заборону транзиту газу назвали «фількіною грамотою»

Рішення київського суду заборонити транзит газу по території країни у 2009 році не має юридичної сили, - ввважають у Держдумі РФ.

"Это не более чем филькина грамота", - заявив в ефірі телеканалу "Вести" голова міжнародного комітету Держдуми Костянтин Косачов. За його словами, українські суди не уповноважені ухвалювати подібні рішення.

Рішення київського суду означає, що контракти на транзит російського газу недійсні, - заявив офіційний представник компанії Валентин Землянський. За його словами, якщо Газпром говорить про ціну в 450 доларів за тисячу кубометрів, то ставка транзиту повинна зрости до 9-ти доларів 84-х центів.

Москва і Київ ще не домовилися про постачання газу на 2009 рік. Раніше Росія запропонувала Україні купувати газ по 250 доларів. Україна вважає оптимальною ціну в 200-235. Глава Газпрому Олексій Міллер напередодні сказав, що у зв`язку з тим, що Київ відмовився від пільгової ціни, газ для України коштуватиме 450 доларів за тисячу кубометрів.

Эхо Москвы