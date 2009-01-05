Газпром просить Європу вплинути на Україну

ВАТ "Газпром" закликає європейські держави вплинути на українську владу в питанні забезпечення транзиту російського газу до Європи.

Як повідомляє РІА «Новости», про це сказав журналістам заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ після закінчення зустрічі з міністром економіки Франції Крістін ЛЯГАРД у Парижі.

"Ми закликаємо Європу використати свій політичний вплив, щоб політичне керівництво України дозволило компанії, яка відповідає за придбання та транспортування газу, поводитися відповідно до норм газового ринку", - сказав він.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, «постраждалі від дій Києва» сторони можуть відповідно до Енергетичної хартії «через суд зажадати від України виконання всіх зобов`язань щодо транзиту». Він заявив, що українська сторона поставила під сумнів ці зобов`язання. Рішення українського суду про заборону транзиту російського газу в Європу "взагалі ні в які ворота не лізе", - заявив заступник голови правління "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Господарський суд Києва своєю ухвалою заборонив НАК "Нафтогаз України" здійснювати 2009 року транзит російського природного газу територією України за ціною 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км.