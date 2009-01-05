Путін дивується, що Ющенко «не жаліє українців»

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін здивований, що президент України Віктор Ющенко “не жаліє жителів своєї країни”.

Російський прем`єр у понеділок на робочій зустрічі з головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером поцікавився, як ситуація з газом відіб`ється на українських громадянах.

"За достовірною інформацією, що є у нас, команду на припинення в односторонньому порядку переговорів з Газпромом про постачання газу цього року дав особисто президент України Ющенко", - сказав глава "Газпрому".

"Йому не жаль своїх людей? ... має бути жаль, тому що так не чужі люди", - зазначив на це Путін.

Міллер повідомив, що Україна здобуває близько 20 мільярдів кубометрів газу на рік, а в її підземних сховищах закачано більший об`єм газу, ніж річний видобуток.

"Тому при добрій волі українського керівництва населення України не повинне постраждати", - сказав глава "Газпрому".

РІА Новости