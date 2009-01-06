Німеччина закликає до переговорів: на кону - репутація Росії і України

Федеральний міністр економіки Німеччини Міхаель ГЛОС закликав Україну та Росію негайно поновити переговори з врегулювання газової суперечки.

Як передає “Німецька хвиля ”, в інтерв’ю газеті «Франкфуртер Альгемайне» міністр зазначив, що, по-перше, «Газпром» повинен виконати договірні зобов’язання, по-друге, сторони мають негайно сісти за стіл переговорів, а по-третє, має бути знайдено довгострокове рішення.

М.ГЛОС застеріг від затягування суперечки, підкресливши, що “на кону стоїть репутація Росії як надійного постачальника і України як стабільної транзитної країни”.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня НАК «Нафтогаз України» одержала від ВАТ «Газпром» попередження про зниження обсягів поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Це означає, що ВАТ «Газпром» фактично знизив обсяги транзиту газу європейським споживачам. Таким чином, російська компанія поставила під загрозу поставки газу в країни Європи, а саме: Молдова, Болгарія, Румунія, Греція, Туреччина, Польща, Угорщина, Словаччина, Німеччина. НАК «Нафтогаз України» вважає, що в разі недоотримання необхідних обсягів російського природного газу всі претензії вказаних країн мають бути направлені до ВАТ «Газпром».