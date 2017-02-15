"Нормандська четвірка" змінила місце проведення зустрічі глав МЗС

Зустріч глав МЗС Росії, Німеччини, Франції та України запланована на 18 лютого в Мюнхені, передає ТАСС.

Про це повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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«На 18-е число запланована зустріч в нормандському форматі, вона опрацьовується, є ймовірність її проведення», - заявила Захарова.

Також Лавров 18 лютого на полях Мюнхенській конференції з безпеки проведе двосторонні зустрічі з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікой Могеріні і міністром оборони Ізраїлю Авігдором Ліберманом.