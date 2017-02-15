Луценко пообіцяв звільнити за незадовільну роботу "десятки заступників прокурорів"

14:10, 15 лютого 2017
Політика
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Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв звільнити за незадовільну роботу "десятки заступників прокурорів" в регіонах.

Луценко пообіцяв увольить

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради з участю керівників регіональних прокуратур та керівників самостійних структурних підрозділів ГПУ за підсумками роботи Генпрокуратури за минулий рік.

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"За результатами сьогоднішньої наради будуть зняті десятки ваших заступників за провали роботи на їх напрямках", - сказав Луценко.

При цьому він попередив керівників регіональних прокуратур, що у випадку неефективної роботи їх також можуть звільнити.

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Теги: #Луценко#ГПУ#звільнення#прокурори