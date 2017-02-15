Луценко вимагає від обласних прокурорів перевірити підлеглих на наркозалежність

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Луценко зробив сьогодні під час наради за участі керівників регіональних прокуратур та керівників самостійних структурних підрозділів ГПУ щодо підсумків роботи Генпрокуратури за минулий рік.

Він зазначив, що у нещодавно у Запорізькій області було виявлено факт вживання працівником прокуратури наркотиків.

«Відбувся кричущий факт – викриття працівника місцевої прокуратури у Запорізькій області, який не тільки сам споживав наркотики, при чому, на листках із кримінального провадження, але й схиляв інших до споживання, в тому числі, працівників прокуратури… Це нечувана ганьба для прокуратури», - повідомив генпрокурор.

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Він наголосив на необхідності проведення перевірки всіх працівників органів прокуратури на вживання наркотиків.

«Прошу всі обласні прокуратури провести перевірку на наркозалежність своїх підлеглих. Відповідні методики існують. Розумію, що це не передбачено нашим бюджетом, але, тим не менше, будь ласка, добровільно, добровільно-примусово всі працівники прокуратури нехай здають кров, волосся, нігті. Будь-який метод прийнятний. Але потрібно, щоб всі пройшли на ступінь наркозалежності… Потрібно всіх – від місцевої, регіональної, а потім генеральної прокуратур – перевірити на причетність до цієї зарази», - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Луценко заявив про затримання за збут і вживання наркотиків співробітників прокуратури Запорізької області.

«Генеральна інспекція разом з департаментом економіки ГПУ затримали збувальника і споживача наркотиків, якими були працівники місцевої прокуратури Запорізької області. Пару років за гратами допоможе усвідомити неможливість поєднувати ведення кримінального провадження і наркотичних «доріжок», - написав Луценко у Facebook.