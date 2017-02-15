Луценко підтвердив розслідування справи про стрілянину у правоохоронців під час Майдану
17:14, 15 лютого 2017Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що Генпрокуратура розслідує кримінальну справу «щодо пострілів» у правоохоронців з боку активістів Євромайдану взимку 2014 року.
ГПУ розслідує справу про стрілянину по правоохоронцям з боку Майдану / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.
“У нашому виробництві є справа про постріли з боку Майдану у правоохоронців? Так, така справа є", - сказав Луценко.
Нагадаємо, Генпрокуратура закінчила розслідування і направила до суду кримінальну справу про розстріл активістів Майдану в лютому 2014 року за звинуваченням у скоєнні цього злочину двох бійців і заступника командира київського полку спецпідрозділу МВС "Беркут".
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