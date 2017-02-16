Клімкін прокоментував заяву Трампа щодо Криму (відео)

07:57, 16 лютого 2017
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не вважає заяви Білого дому щодо Криму неочікуваними.

У Білому домі очікують повернення Криму Україні / REUTERS

"Вони були безумовно очікуваними і ми усі працювали над тим, щоб отримати такий дуже сильний меседж", - сказав міністр в інтерв'ю Голосу Америки.

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Клімкін нагадав, що про це раніше заявляла представник США при ООН на останньому засіданні Радбезу, а це є свідченням послідовності адміністрації Трампа.

"Те, що я чую вчора і сьогодні, це дуже важливо для того, щоб побудувати дуже практичну і дуже логічну картину, як ми будемо працювати далі разом", - сказав міністр закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, за словами представника Білого Дому Шона Спайсера, Трамп очікує від Росії повернення Криму й деескалації ситуації в Україні. "Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти: він очікує, що російський уряд почне деескалацію конфлікту в Україні і поверне Крим", - заявив Спайсер.

У свою чергу, в МЗС РФ заявили, що не мають наміру повертати Україні окупований Крим, незважаючи на очікування нової адміністрації США.

Також Трамп нагадав, що Росія анексувала Крим під час президентства Барака Обами.

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Теги: #Крим#Україна#Трамп