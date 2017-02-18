Геращенко: Мета рішення Путіна - націоналізувати українське майно на окупованих територіях

Про це перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«Отже, Путін визнав нікчемні папірці "документами ОРДЛО". Це ще не визнання самих "республік", лише їх нікчемних папірців, але ж нас не мають вводити в оману всі ці слова з путінського указу про "тимчасовість, на період до політичного врегулювання і т.д"», - зауважила вона.

«Не здивуюся, якщо наступним кроком буде націоналізація українського майна на окупованих територіях. Чомусь впевнена, що саме під це російсько-лднрівське мародерство і крадіжку створюється ця база з визнанням папірців-"документів", аби далі визнати українську власність" республіканською" і все вкрасти, як це було з Кримом», - додала Геращенко.

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За її словами, весь останній тиждень суспільну думку в РФ готували до визнання так званих "республік".

Геращенко підкреслила, що РФ - єдина країна в світі, яка визнала так звані «документи», тим самим визнаючи свій фактичний контроль на окупованій території Донбасу.

На її переконання, метою указу Путіна є дестабілізація ситуації в Україні.

Також це може бути першим кроком влади РФ до націоналізації і можливого визнання «ЛНР» і «ДНР» та створення фундаменту для замороженого конфлікту.

Крім того, Геращенко заявила, що це підштовхування України і світу до виконання політичного блоку Мінських угод, без пріоритетності безпекового і гуманітарного аспектів, а також традиційна російська політика шантажу, в той час «коли світ показує єдність в засудженні РФ, вимагаючи віддати Крим і піти геть з Донбасу».

Як повідомляв УНІАН, Путін підписав указ про визнання Росією «паспортів» та інших «документів», виданих псевдовладою так званих «ДНР» і «ЛНР».