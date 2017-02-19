Прихильники блокади "Л/ДНР" заявили про плани встановити під АП редут і "табір" з наметами і дровами (фото)

Про це 19 лютого заявив нардеп Єгор Соболєв, передає "Українська правда".

За його словами, біля вул. Банкова буде встановлено редут, яким керуватиме один з командирів батальйону "Донбас" Анатолій Вингородський.

"Ми хочемо, щоб президент Порошенко підтримав блокаду ОРДЛО і депутати БПП підтримали законопроект про заборону торгівлі на крові", - заявив Соболєв.

Як повідомляє "Громадське", також Соболєв під час виступу на акції повідомив, що на місці акції планують "табір", для якого потрібні "люди, намети, їжа на ніч потрібні дрова".

Також у коментарі УП депутат з фракції "Самопоміч" Павло Костенко повідомив, що на Майдані Незалежності буде встановлена ще одна палатка, яка буде "мотиваційним пунктом", де всі бажаючі зможуть реєструватися для участі блокади ОРДЛО.

У свою чергу керівник ОУН Микола Коханівський зазначив, що в проїзду до АП планують встановити "редут" - "блокпост, щоб блокувати Порошенка".

Як відомо, після акції біля Стели Незалежності в центрі Києва, організованою ОУН і бійцями добровольчих батальйонів, учасники заходу попрямували до Адміністрації президента.

Організатори "блокади Донбасу", учасники якої блокують залізну дорогу, ініціювали проведення "громадського обговорення" ситуації на Майдані Незалежності в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2016 року ветерани АТО оголосили терористам ультиматум, щоб ті звільнили всіх українських полонених, в іншому випадку бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій. 25 січня 2017 року вони заблокували залізничну ділянку Луганськ – Попасна. 2 лютого були заблоковані шляхи перегону Курдюмівка – Бахмут.

Проти учасників блокади відкрито чотири кримінальні справи. 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни. Блокаду вже засудили представники Євросоюзу і США.

При цьому президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслили неприпустимість такої форми протесту, оскільки вона прямо впливає на економіку країни і ризикує спровокувати негативні процеси, а саме - скорочення виробництва, втрату валютної виручки і зростання безробіття в металургії та енергетиці.