Бурбак: Уряд терміново має заборонити торгівлю з окупованими територіями

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Уряд в терміновому порядку має заборонити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, затвердивши вичерпний перелік товарів і предметів, які можна возити через лінію розмежування в обидва боки. Має йтися виключно про товари, закуплені чи продані підприємствами, зареєстрованими на території України і які сплачують податки до бюджету України", - заявив Бурбак.

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Він наголосив, що ці дії необхідні для недопущення зростання цін і тарифів, зупинки підприємств і тиску на валютний курс.

Керівник фракції заявив також, що Кабінет Міністрів повинен, керуючись рішенням РНБО, розробити комплекс заходів з диверсифікації джерел постачання вугілля та інших ресурсів.

"Уряд має розробити й втілити на підставі рішення РНБО комплекс заходів з диверсифікації джерел постачання вугілля та інших ресурсів. На 1-му етапі необхідно досягнути покриття 30% загальної потреби в антрацитовому вугіллі з джерел поза межами Росії та окупованих територій", - наголосив Бурбак.

"Мають бути сформовані резерви палива, альтернативні лінії ЛЕП для територій, які зараз отримують електрику з окупованих територій. Також слід розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи - для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку", - підкреслив Максим Бурбак.

Він наголосив на необхідності прийняття рішення щодо енергетичної незалежності України від Росії та фейкових "республік" Донбасу, додавши, що Президент України повинен представити й затвердити у парламенті план звільнення Криму і Донбасу, частиною якого мають бути порядок відносин з окупованими територіями.