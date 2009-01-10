У Балоги розтлумачили «газове мовчання» Тимошенко

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що Москва штучно створила газову кризу в Україні, щоб прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО одержала політичні дивіденди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, загострення суперечки щодо постачання російського газу в Україну та країни Європи викликало велику стурбованість кожного українця, окрім прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, “яка вже два тижні вдає, ніби цієї проблеми зовсім не існує”.

При цьому Р.БЕЗСМЕРТНИЙ вказав, що саме на Кабінетові міністрів лежить цілковита відповідальність за чергове протистояння між Україною та Росією з газового питання. “Тому очевидне самоусунення прем`єра від участі у врегулюванні існуючих непорозумінь не лише дивує, а й викликає сумніви в тому, чи справді Ю.ТИМОШЕНКО діє в інтересах своєї держави”, - сказав він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відзначив, що прем`єр-міністр мала цілий рік, аби провести та успішно завершити українсько-російські переговори щодо обсягів і ціни імпортованого палива. “Президент ще на початку року дав урядові чіткі директиви щодо двостороннього діалогу з Москвою, виходячи з конкретних кількісних і цінових параметрів. Стрімке падіння ціни на нафту на світових ринках, від чого напряму залежить вартість газу, створило для України додаткові сприятливі можливості для укладання взаємовигідного контракту на постачання російського палива за реальну ринкову ціну”, - додав він.

Однак Ю.ТИМОШЕНКО, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, не змогла дати обґрунтованого пояснення, чому до кінця року газовий договір із Росією так і не був підписаний. “Вона і словом не згадує про власні обіцянки, які восени щедро роздавала перед телекамерами, про близьке документальне оформлення газових поставок на 2009 рік”, - заявив заступник глави Секретаріату Президента, додавши, що, таким чином, у цьому питанні вкотре підтвердилася “кричуща непрофесійність економічного блоку уряду, внаслідок чого Україна стала об`єктом грубого тиску та неприкритого шантажу з боку Кремля”.

«Нині, коли до українсько-російського газового конфлікту прикута увага всього світу, прем`єр-міністр України демонструє дивовижну апатію. Очевидно, вона просто не хоче зайвий раз нервувати В.ПУТІНА - свого колегу і негласного патрона. У ситуації, коли Росія поводиться як рекетир і здирник, керівник уряду зобов`язана рішуче стати на захист національних інтересів. Натомість Ю.ТИМОШЕНКО абсолютно свідомо відійшла в тінь, що фактично означає підігрування Москві в її сценарії «викручування рук» Києву. Тобто в час, коли Європа підтримує Україну у газовому протиборстві з Росією, наш прем`єр поводиться як спільник Кремля», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Заступник глави Секретаріату провів паралелі між нинішньою поведінкою Ю.ТИМОШЕНКО та її позицією під час конфлікту між Грузією і Росією влітку минулого року. Тоді, зазначив він, «прем`єр усіляко викручувалася, аби уникнути публічного засудження російської військової агресії проти суверенної Грузії. Адже Росія розгорнула бойові дії на Кавказі, зокрема, через прагнення блокувати можливості будівництва газопроводу з Центральної Азії в Європу, який дасть можливість європейським споживачам послабити свою вразливу залежність від російського газу”.

На думку Р.БЕЗСМЕРТНОГО, Москва штучно створила газову кризу в Україні, аби дати Ю.ТИМОШЕНКО додаткові козирі в її внутрішньополітичній боротьбі, у тому числі на майбутніх президентських виборах. “Адже саме на лідера «біло-сердечних» ставить Кремль як на головного суперника чинного глави держави, який ще до обрання на цю посаду викликав антипатію у російського керівництва. Зараз, в умовах економічної кризи, дефіцит газу створюється «під Ю.ТИМОШЕНКО», яка одержала ще один привід для широкого застосування в агітаційно-викривальній риториці”, - зазначив заступник глави Секретаріату Президента.

Він припустив, що прем`єр неодмінно скористається кризовою ситуацією із газопостачанням у власних політичних цілях. “Коли градус українсько-російської газової суперечки досягне максимальної позначки, а дефіцит палива для українських споживачів стане надто дошкульним, Ю.ТИМОШЕНКО перекладатиме відповідальність за це на Президента, щоб одержати нові політичні бонуси”, - спрогнозував Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, зазначивши, що така тактика вже застосовувалася, коли прем`єр хотіла виправдатися за розкручену інфляцію та кризові явища в економіці.

«Отже, невдовзі вся країна може побачити черговий приклад того, як Ю.ТИМОШЕНКО міняє національні інтереси на власні політичні дивіденди. Адже тільки в умовах штучно створеної кризи нинішній прем`єр черпає для себе приводи для гучних звинувачень, які потім виявляються голослівними. Це дуже брудна гра без правил, в якій програє суспільство та держава. Така поведінка прем`єра хоча й прогнозована, проте неприйнятна», - наголосив Р.БЕЗМЕРТНИЙ.