РосЗМІ знайшли "винних" у смерті Чуркіна (відео)

За попередньою версією, через серцевий напад. За даними кореспондентів "Комсомольської правди", в США дипломат сильно переймався через намагання американських ЗМІ знайти російський слід в американських виборах, тому у нього нібито й стався серцевий напад.

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Йдеться про статтю, опубліковану на порталі BuzzFeed, в якій смерть техпрацівника генконсульства РФ в Нью-Йорку пов'язали з втручанням російських розвідслужб у передвиборну кампанію в США. В Америці наголосили, що смерть коменданта генконсульства РФ настала від природніх причин.

Нагадаємо, 20 лютого у Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки. Він став шостим російським дипломатом, який помер за останні півроку.

New York Post повідомив, що Чуркін помер 20 лютого вранці за місцевим часом у будівлі російського диппредставництва на Манхеттені через проблеми із серцем.