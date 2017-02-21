Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США (фоторепортаж)

В Австрії 21 лютого Вищий земельний суд Відня заперечив рішення першої інстанції щодо заборони на екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

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Як повідомляє ТСН, суд над бізнесменом розпочався о 10.00, рішення винесли о 15.00 за київським часом. Фірташ відмовився від останнього слова.

Суддя заявив, що таким чином "не ставлять клеймо злочинця". Суд вирішував питання допустимості чи недопустимості екстрадиції, а вже американські слідчі з'ясують, чи можна називати Фірташа злочинцем.

Засідання знімати журналістам не дозволили, однак представники преси були присутніми в залі. Депутати від "Опозиційного блоку", які зазвичай підтримують Фірташа під час судових процесів, сьогодні не приїхали. Подію висвітлювали багато російських медіа, яким Фірташ охоче давав коментарі.

Перед засіданням на запитання ТСН, на яке чекає рішення, Фірташ відповів: "На справедливе".

Як повідомляв УНІАН, Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

В США Фірташу пред'явили обвинувачення у передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня 2015 року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.

У листопаді 2016 року Австрія отримала запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії, яка оголосила його у розшук. Раніше Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми ймовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії та вкладалася в нерухомість. Йдеться про "десятки мільйонів євро незаконного походження".

В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.