Іспанія оголосила Фірташа в міжнародний розшук - ЗМІ

Фірташ оголошений в розшук разом з двома спільниками - громадянами України, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представника прокуратури Іспанії.

Як зазначається, назвати прізвища цих осіб він відмовився, пояснивши відмову "інтересами слідства".

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Співрозмовник також повідомив, що одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п'ять інших спільників Фірташа. Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих - відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуні.

За даними прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії - вкладалася в нерухомість. За словами співрозмовника, йдеться про "десятки мільйонів євро незаконного походження". Назвати точні суми представник прокуратури відмовився. Він також повідомив, що справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції "Варіола", розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького - Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей. Степан Черновецький був звільнений з-під арешту ще влітку, але залишається під слідством.

Документи, знайдені у ході обшуків у справі Черновецького, і допомогли слідству вийти на Фірташа, зазначив представник прокуратури. Разом з тим він засумнівався в тому, що український олігарх коли-небудь потрапить в руки іспанського правосуддя. Адже Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США у зв'язку з більш серйозними звинуваченнями, включаючи хабар в обмін на ліцензію на розробку родовищ титану в Індії. Магната розшукує і Україна.

Нагадаємо, 20 квітня на віллі Фірташа у Відні за запитом німецької прокуратури відбувся обшук.

Слідчі шукали інформацію, яка могла б послужити доказами у справі проти німецького слідчого і жінки, яку підозрюють в передачі йому хабарів. Якщо у справі з'являться нові докази, статус Фірташа може змінитися.