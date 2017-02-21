ВР затвердила порядок денний шостої сесії

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 народних депутата.

Це було повторне голосування, оскільки під час першого "за" проголосували лише 218 депутатів.

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що до ухваленого порядку денного включено 2 тис. 327 законопроектів. Серед них законопроект, запропонований фракцією "Блок Петра Порошенка", яким передбачено збільшення повноважень Генеральної прокуратури України.