ВР затвердила порядок денний шостої сесії
11:31, 21 лютого 2017Політика
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Верховна Рада України ухвалила постанову “Про порядок денний шостої сесії Верховної Ради восьмого скликання” (№ 6104).
"За" проголосували 218 нардепів / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 народних депутата.
Це було повторне голосування, оскільки під час першого "за" проголосували лише 218 депутатів.
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Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що до ухваленого порядку денного включено 2 тис. 327 законопроектів. Серед них законопроект, запропонований фракцією "Блок Петра Порошенка", яким передбачено збільшення повноважень Генеральної прокуратури України.
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