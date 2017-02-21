Україна звернулась до ЄС із проханням сприяти технічному переоснащенню КПВВ - Геращенко

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, про це йшлося під час зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Хрістосом Стиліанідесом.

За словами Геращенко, технічне переоснащення КПВВ допоможе пришвидшити перетин громадянами лінії розмежування і сприятиме боротьбі із корупцією на пропускних пунктах.

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Крім того, особливу увагу сторони приділили проблемі доступу міжнародних гуманітарних організацій на тимчасово окуповані території, порушенню прав людини на окупованому Донбасі і в Криму, питанню заручників.

"Стиліанідес висловив занепокоєння так званою блокадою, яка, на його думку, ускладнює гуманітарну і економічну ситуацію на Донбасі, а також б'є по цивільному населенню, яке найбільше страждає від конфлікту", - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком Стиліанідес запевнив, що допомога з боку ЄС буде продовжуватися доти, доки вона буде потрібною.

«Ми підтримуємо ваші дії в складних умовах, і наша допомога Україні і усім українцям з обох боків лінії розмежування зростатиме», - зазначив він.