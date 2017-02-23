Глава МЗС ФРН: На Донбасі є ризик подальшої воєнної ескалації з багатьма жертвами

Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства ФРН, передає Deutsche Welle.

За словами Ґабріеля, якщо сторони не виконують домовленості, то є ризик "посиленої воєнної ескалації з багатьма подальшими жертвами з числа цивільних і продовження застою у політичному процесі".

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Режим припинення вогню на Донбасі порушується, в ніч на 22 лютого, за даними ОБСЄ, знову застосовували важке озброєння одночасно на кількох позиціях лінії розмежування, заявив глава МЗС ФРН.

Ґабріель нагадав про останню зустріч керівників зовнішньополітичних відомств країн-учасниць «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з безпеки 18 лютого. На зустрічі і Москва, і Київ запевнили, що використають свій вплив для реалізації домовленостей, досягнутих Тристоронньою контактною групою 15 лютого. Йдеться, зокрема, про відведення важкого озброєння і повного дотримання режиму припинення вогню з 20 лютого. Крім того, сторони домовилися передати актуальні дані про позиції важкого озброєння спостерігачам місії ОБСЄ, щоб вони могли контролювати процес відведення.

Утім, досі жодна зі сторін цього не зробила, наголосив Ґабріель. За його словами, навіть найінтенсивніші зусилля з переговорів не дають результату, якщо бракує політичної волі до реалізації домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні діючий голова ОБСЄ, федеральний міністр Європи, євроінтеграції та закордонних справ Австрії Себастіан Курц також закликав відвести від лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння.